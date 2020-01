Ernst Billgren: Elsa övertalade oss

Efter "Wahlgrens värld", "Hyséns" och "Keeping up with the Kardashians" är det dags för finkulturen att göra entré i realityform. Konstnärerna Helene och Ernst Billgren (skilda sedan ett antal år tillbaka) och dottern, influeraren Elsa, är huvudpersoner i "Äkta Billgrens" som har premiär i SVT i dagarna.

– Jag har tackat nej många gånger till att vara med i liknande program, men Elsa har övertalat oss. Hon håller ju på med sådant här, bloggar och Instagram. Det var inte så farligt som jag trodde, faktiskt, säger Ernst Billgren.