Segraren Foto: Junge, Heiko

Inför det senaste Stortingsvalet deklarerade de två små norska borgerliga partierna Venstre (V) och Kristelig Folkeparti (KrF) att deras mål vara att det skulle bildas en borgerlig regering. Detta var en viktig förutsättning för att det skulle bli så.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Fyra år tidigare hade den enigheten saknats vilket var en förutsättning för Jens Stoltenbergs sista regering.

Men under de regeringsförhandlingar som sen fördes valde båda partierna att stå utanför den minoritetsregering ledd av Erna Solberg (H) som sedan bildades.

Annons X

Det spekulerades då om V och KrF efter lokalvalet två år senare skulle ändra sig också se till att Norge fick en minoritetsregering.

Så blev det inte.

Inför gårdagens stortingsval har KrF signalerat intresse av att ge sitt stöd till en regering ledd av Arbeiderpartiet (Ap) men likt Venstre bestämde KrF sig mot slutet av valkampen att sätta ner foten till förmån för en ny H-ledd regering.

En slutsats man kan dra nu när valresultatet är känt är att det var ett misstag av V och KrF att inte gå in i Solberg-regeringen för fyra år sedan. Att vara stödparti till en minoritetsregering skapar inga starka sympatier hos väljarna. Men KrF siktar nu på en borgerlig minoritetsregering utan FrP.

I dagens norska tidningar signaleras att det kommer bli en knepig regeringsförhandling som säkert kommer dra ut på tiden.

Aftenpostens politiske redaktör Trine Eilertsen konstaterar att de båda små stödpartiernas bråk i Stortinget med Fremskrittspartiet (Frp) snarast gynnat Frp.

Spenningen mellom Frp og KrF og Venstre har vært en belastning for de to små. For Frp har det snarere vært en fordel, all den tid KrF og Venstre har bidratt til å få frem Frps politiske seire. Prisen for deres del har vært at alt de har fått gjennomslag for, har kommet i skyggen av kranglene med Frp.

Eilertsen fortsätter:

Mens Erna Solberg bare var avhengig av et av de to støttepartiene for å danne flertall i forrige periode, trenger hun nå begge. Skulle KrF få nok, har Erna Solberg et stort problem. Knut Arild Hareide har vært tydelig om at en fortsatt Høyre/frp-regjering betyr at KrF går i opposisjon og ikke inngår en samarbeidsavtale med Regjeringen. Velgernes tilbakemelding etter fire år med samarbeidsavtale styrker den overbevisningen.

KrF-ledaren Knut Arild Hareide säger i Dagbladet:

Nok en gang slår Hareide fast at det er utelukket for KrF å sitte i regjering med Frp. Partiets plan A er å få danne regjering sammen med Høyre og Venstre - uten Frp. En slik koalisjon vil bli i kraftig mindretall.

Att skapa borgerliga regeringar har nästan alltid varit knepigt i Norden. Inbördes stridigheter, ambitionen att kortsiktigt stjäla väljare från varandra är oftast viktigare än politikens innehåll.

Erna Solberg har en utmaning.