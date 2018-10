Krögaren Erik Videgård äter svenskt i Brooklyn, skördrar peppar i Sichuan och förtrollas av ljumma nätter i Lissabon.

Clamato, Paris

80 Rue de Charonne,

clamato-charonne.fr

Paris är alltid... Paris. Jag har varit där så många gånger, men det känns ändå som jag bara skrapat på ytan och fortfarande har mycket kvar att upptäcka. Vid mitt senaste besök tog jag ett varv förbi alla de små hål i väggen-restaurangerna i 9:e arrondissementet. Naturvin och ostron på Clamato ger lagom energi för heta nätter på Hôtel Bourg Tibourg i Marais. Vill man veta mer om de små restaurangpärlorna i stan rekommenderar jag Elin Unnes bok Paris för foodisar.

Kang Ho Dong Baekjeong, Los Angeles

3465 West 6th Street

Jag hatade Los Angeles första gången jag var där. Andra gången gick det bättre. Tredje gången jobbade jag med inspelningen av Girl with the dragon tattoo och genom mina nya vänner fick jag se en helt annan stad. Att leva med Daniel Craig i nio månader var en riktig kick, han behövde bygga upp sig inför rollen i Skyfall och jag fick laga maten. Det var grymt! Se till att hinna med en tripp till K-town när du är här och gå förbi Kang Ho Dong Baekjeong, deras koreanska bbq är definitivt "the real deal".

Foto: imago stock / imago sportfotodienst/ IBL

Sichuanprovinsen, Hanyuan

Hanyuan är, med kinesiska mått mätt, en mycket liten stad med sina drygt 300 000 invånare. Det är kanske inte staden i sig som lockar, men i bergstrakterna däremot, 2 000 meter över havet, växer den berömda sichuanpepparn. Jag åkte dit på en temaresa och fick skörda peppar, äta maten och försöka klappa pandorna och det hela var en otrolig upplevelse. Mitt första besök i Kina gav omedelbar mersmak och nästa år bär det av igen.

Aska, Brooklyn

47 S 5th street

askanyc.com

Brooklyn är en favorit jag återkommer till år efter år. Brooklyn Museum, DUMBO, Smorgasburg, restaurangerna, barerna, Wythe Street – de kryllar alla av vänliga och smärtsamt coola människor. Så mycket mer äkta än den stora ön mittemot. Ett härligt svenskt inslag i stadsdelen är Fredrik Berselius restaurang Aska, som även lockar inbitna Manhattan-bor att ta sig över broarna.

Foto: Francisco Rivotti

A Cevicheria, Lissabon

R. Dom Pedro V 129

acevicheria.pt

En riktig pärla som jag bara har besökt en gång, men fortfarande tänker på. Kanske var det sällskapet? Kanske var det den ljumma natten, med doft av pastéis de nata och gamla spårvagnar? Men vad som är säkert är att det äntligen börjar poppa upp riktigt bra fiskrestauranger av modernt snitt i Lissabon och A Cevicheria är en av dom. De serverar lokalt inspirerad ceviche och baren nås från gatan genom en modest lucka i väggen.