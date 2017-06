Ericssonfacket om Gardells entré: ”Kan inte vara fel”

Ericsson i Kista. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– I grund och botten är det intressant att någon vill komma in och lägga in pengar i bolaget. Det kan inte vara fel, säger koncernfackets Per Norlander.

Stämningen bland de anställda på Ericsson är bättre nu än på länge. Det säger Per Norlander, koncernfacklig ombudsman för Sveriges Ingenjörer, på Ericsson.

Både när det gäller arbetsmoral och motivation och kärleken till företaget har det skett stora positiva förändringar, enligt Norlander.

Per Norlander som är koncernfacklig förhandlare för ingenjörerna på Ericsson. Foto: Pressbild

Sedan i mars har finansmannen Christer Gardell med sin fond Cevian tagit steg för steg för att bli en storspelare i Ericsson. Nu är han näst största ägare i det krisande bolaget och besked om att han, som väntat, tar plats i Ericssons valberedning kom under torsdagen.

Hur ser man på Gardells intåg?

– Det kan väl finnas farhågor kring saker som ingen ännu vet något om, när det gäller förändringar eller strukturer, men det blir ju bara spekulationer.

– Det är ett ganska långt avstånd mellan dom och oss, så vi kan sitta här inne i företaget och ha förhoppningar om att det blir bästa möjliga utgång av detta, säger Per Norlander, vidare om den nya ägaren.

Han konstaterar att omställningsprogramen på Ericsson där personal gått med avgångsvederlag nu är klara.

– Alla tecken tyder på att vi inte ska göra den typen typen av förändringar fler gånger på företaget. Nu ska förändringar ske på ett mer fiffigt sätt, säger Per Norlander och menar att man nu går in i en fas där man rekryterar den kompetens som behövs och där folk som inte längre känner att de platsar i bolaget söker sig vidare i karriären.

– Precis som på ett vanligt företag. Trivs man inte med jobbet byter man och så kommer nya in. Den kontinuerliga omställningen är nu på väg att fungera och det är ett friskhetstecken, säger han.

Han berättar att man nu talar öppet om de problem som Ericsson har och menar att det är ett första steg för att kunna lösa dem.

– Det finns en dialog och en transparens i vad vi brottas med, som folk uppskattar.

Dock medger han att det fortfarande finns problem, men att förutsättningen för utvecklingen framåt är att folk tycker att det är roligt och spännande.

Per Norlander säger vidare att facket fått gehör hos den nya ledningen, med Börje Ekholm i spetsen, på saker som de pekat på.

– Vi tittar tillsammans på åtgärder som både är bra för företaget och för våra medlemmar. Om man får fart på alla duktiga ingenjörer och innovationerna sprutar ur företaget så är jag övertygad om att även Christer Gardell blir nöjd.

Menar du att risken för uppdelning av bolaget eller andra omstruktureringar skulle minska då?

– Det händer redan en massa saker, och jag är inte rätt person att uttala mig om man ska göra mer. Men det är tillräckigt mycket förändring på gång redan. Vi har fullt upp att jobba med det, säger Per Norlander.