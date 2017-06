Ericson: "Nöjd med uträttat ärende"

Född: 29 maj 1960.

Yrke: Förbundskapten för U21-landslaget.

Spelarkarriär: Åby IF, FK Kick, IK Sleipner.

Tränarkarriär: FK Kick 1983–1985, Råsunda IS 1987, AIK (assisterande tränare) 1988–1989, Väsby IK 1990–1991, Vasalunds IF 1992, Väsby IK 1993–1995, Motala AIF 1997–1998, Nacka FF 1999, IFK Norrköping 2002–2003, förbundskapten för Sveriges U21-landslag 2011–2017.

Övrigt: Lärare på fotbollstränarlinjen på Örebro universitet 2004–2005, riksinstruktör för Svenska fotbollförbundet 1994–2006, elitinstruktör och ansvarig för förbundets tränarutbildning 2007–2010.

Främsta meriter: Guld i U21-EM 2015, årets idrottsledare 2015.

Aktuell: Gör sitt sista mästerskap som förbundskapten för U21-landslaget i kommande EM i Polen.