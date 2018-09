En krogshow på Hamburger Börs är knappast det första du gör i en musikkarriär, snarare är det ett sätt att sluta cirkeln, en nostalgisk sammanfattning av svunna år och hits. Men frågan är varför det tog Eric Gadd 30 år att genomföra detta, för det tar inte många sekunder in i showen för att inse att hans soul är som klippt och skuren för detta koncept.

Soul kan med fel band låta lam och ljummen, men här låter det på riktigt. Den Prince-stöpta, lite hurtiga soulfunk som präglade hans två första album lyser stundtals igenom, men det är snarare en luxuös 80-tals-rare groove i rakt nedstigande led från Faze-O, Breakwater eller Leon Ware som präglar de främsta stunderna. Med denna tajta inramning låter en låt som "Why don’t you, why don’t I" som en soulklassiker av internationella mått, att sortera in någonstans bredvid Bobby Caldwells "What you won’t do for love".