Eric Bibb sjunger migrationens blues

Född: 1951 i New York

Bor: Utanför Nyköping

Familj: Gift med Ulrika Bibb. Sexbarnsfar.

Inspireras av: Pete Seeger, Woody Guthrie, Odetta.

Karriär: Eric Bibb har gjort över 35 skivor och rest fram och tillbaka mellan Sverige och USA. Han har turnerat över hela världen och även blivit Grammynominerad. Genombrottet kom 1996 då han bjöds in till en bluesfestival i London och albumet ”Spirit & The Blues” släpptes i Sverige.

Aktuell: Med föreställningen "Tales of a blues brother" på Rival i Stockholm och albumet "Migration blues".