Ett uttalande från Turkiets president Recep Tayyip Erdogan under ett tal på måndagen väcker ilska i Australien. Erdogan kommenterade attackerna i nyzeeländska Christchurch, och sa att alla som kom till Turkiet med antimuslimska känslor skulle skickas tillbaka i kistor, ”som deras far- och morföräldrar blev”, under slaget vid Gallipoli.