Erdogan kom med påståendet under ett tal inför regeringspartiet AKP:s regionala ledare i Ankara på fredagen. Utan att gå in på detaljer nämnde han att hans eget namn och en bild på Atatürk använts som måltavlor under övningen, som ska ha ägt rum under torsdagen, skriver nyhetsbyrån AFP.

– Det var en Natoövning, vi hade 40 soldater där. Vi bestämde oss för att dra tillbaka de trupperna, sade Erdogan, enligt engelskspråkiga Hürriyet Daily News.