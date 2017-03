Erdogan och Putin möts trots motvind

Relationerna mellan Ryssland och Turkiet frös till is den 24 november 2015, då turkiska F-16-plan sköt ned ett ryskt stridsflygplan av typen Su-24, i gränsområdet vid Syrien. En av piloterna dödas, enligt uppgifter skjuts han ihjäl av rebeller i Syrien.

Natomedlemmen Turkiet insisterar på att planet kränkt landets luftrum, trots upprepade varningar. Det tillbakavisas av Moskva och en rasande president Vladimir Putin kallar nedskjutningen ett knivhugg i ryggen.

Moskva straffar Ankara genom att tillkännage en rad ekonomiska sanktioner, bland annat förbud mot import av turkiska livsmedel och ett stopp av försäljningen av paketresor och charterflyg till landet. Gemensamma energiprojekt läggs på is.

Putin anklagar president Recep Tayyip Erdogan för samröre med jihadistgruppen IS.

Ryssland vill ha en ursäkt. Och i ett brev till Putin den 27 juni förra året framför Erdogan sina "sympatier och djupa kondoleanser" till den döde pilotens familj. Två dagar senare talar ledarna i telefon för första gången sedan krisen inleddes.

Vid ett möte mellan presidenterna i S:t Petersburg i augusti 2016 meddelas att förbindelserna mellan länderna ska återupprättas.

I januari 2017 inleder Ryssland och Turkiet gemensamma flyganfall mot IS i Syrien.

Men det finns mycket som utmanar de bilaterala relationerna. Ländernas stora meningsskiljaktighet rör kriget i Syrien, där Moskva är regimens viktigaste allierade medan Ankara gett stöd till rebeller som vill störta Bashar al-Assad.

I december förra året skjuter en turkisk polis ihjäl den ryska Turkietambassadören Andrej Karlov, men de två länderna lyckas undvika ens en liten spricka efter händelsen som av vissa beskrivs som ett försök att driva in en kil mellan Turkiet och Ryssland.

I februari i år dödas flera turkiska soldater i en rysk flygräd riktad mot IS i norra Syrien. Putin framför sina kondoleanser till Erdogan. Enligt Kreml var det ett misstag som berodde på dålig koordination mellan ländernas militärer och presidenterna kommer överens om att utöka samarbetet.