"En känslomässig upplevelse som tar spelaren på en personlig resa för att övervinna en ung kvinnas inre ensamhet".

Så beskrivs "Sea of solitude", som är näst ut i EA:s "originals"-koncept, som går ut på att stödja mindre, innovativa utvecklare. Tidigare har bland andra svenska "Unravel 2", "A way out" och "Fe" släppts under konceptet.