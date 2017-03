Ensamhetskänslor vanligare framför datorn

Studien visar på ett linjärt samband mellan ökad användning av sociala medier och ökad upplevd social isolering.

Nästan 1 800 personer i åldern 19–32 år fick svara på frågor om hur mycket tid de lägger på sociala medier och hur ofta de använder sociala medier. Deras upplevda ensamhet mättes med hjälp av en sedan tidigare beprövad enkät.

Forskarna pekar på de negativa hälsoeffekterna av att känna sig ensam. Sådana känslor ökar risken för både sjuklighet och för tidig död.

Källa: "Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the US", artikel i American Journal of Preventive Medicin.