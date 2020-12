Eniro rekordstiger med 27 procent

I och med affären, som väntas slutföras under första delen av januari, kommer Spectrum One att bli Eniros största aktieägare med motsvarande 28 procent av aktierna och rösterna, skrev bolaget i ett pressmeddelande som släpptes sent på tisdagskvällen.

Spectrum One kommer att göra en företrädesemission om upp till 160 miljoner kronor för att finansiera köpet. Teckningskursen är satt till 3:00 kronor per aktie. Spectrum One handlas ned cirka 5 procent till 3:37 kronor på onsdagen. Köpet finansieras med ett brygglån (från Formue Nord och Trention) och skulder till säljarna fram tills emissionen är genomförd.