Engvall varnar för Abraham

Scouten Reine Almqvist varnar för Englands snabba spelare, fysiska spela och kvicka omställningar. Enligt Gustav Engvall finns det ytterligare ett hot: Tammy Abraham.

– Ja, han har haft ett otroligt målsinne i Championship den här säsongen, säger Engvall.

Minst sagt. Den 19-årige anfallaren, utlånad från Chelsea till Bristol City, smällde in hela 23 mål på 41 ligamatcher. Han debuterade i U21-landslaget med ett sent inhopp i kvalmatchen borta mot Kazakstan och i hemmamötet med Bosnien-Hercegovina (5–0), Abrahams första match från start, petade han in sina två första mål.

I EM-premiären i Kielce, Polen, är det spelaren som Sverige måste stoppa.

– Han är en fantastisk människa, rolig, skön och framför allt är han en duktig fotbollsspelare som är snabb och gör många mål. Han måste vi ha respekt för, säger Engvall, som tillhör Bristol City men just nu är utlånad till allsvenska Djurgården.

TT: Hur kan ni stoppa honom?

– Ja... Det är en bra fråga. Jag är ju ingen mittback och har ingen större koll på det, men han är duktig när han får yta och han är bra i boxen, det gäller väl att stänga honom tidigt. Sedan är det viktigt att få en bra start när man spelar mot honom.

TT: Vad mer blir viktigt för er mot England?

– Framför allt att vi kommer ur deras press, de är bra på att pressa sina motståndare och spelarna är duktiga på att vinna duellerna mot sin man. Om vi vinner någon en-mot-en-situation och vinner bollen tidigt tror jag vi kan skapa mycket, säger Gustav Engvall.

Efter Sveriges inledande match mot England, på fredag klockan 18.00, väntar Polen, på måndag klockan 20.45, och den 22 juni klockan 20.45 summeras gruppspelet mot Slovakien.

Gruppettorna och den bästa tvåan går vidare till semifinal.