Engvall hjälte mot Halmstad

Gustav Engvall har flängt fram och tillbaka mellan Stockholm och Bristol den här säsongen. Nu är anfallaren åtminstone utlånad resten av säsongen till Djurgården. Han blev klar till matchen mot IFK Norrköping i förra omgången och var i matchen mot Halmstad tillbaka igen på Tele2 Arena.

Och återkomsten slutade i tre poäng efter att Engvall själv ordnat en straff till 1–0 och sedan skickat in det avgörande 2–1-målet, hans åttonde den här säsongen.

– Det var tre viktiga poäng. Halmstad kom hit och krigade bra och vi får verkligen kämpa och drar längsta strået och gör mål på våra chanser, säger han till C More.

Annons X

Matchen saknade knappast målchanser åt båda håll, utan var underhållande. Men målen lyste inledningsvis med sin frånvaro.

Aliou Badji skickade bollen över efter ett fint Othman El Kabir-förarbete. Hans anfallskollega Engvall var också han nära men Halmstads målvakt Isak Pettersson stod för en svettig räddning på Engvalls låga skott.

Men till slut skulle nollan spräckas.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Engvall kom framstörtande in i Halmstads straffområde fick en taskig touch på bollen, men revs ned av Pettersson sedan bollen rullat förbi målvakten och domare Kristoffer Karlsson pekade på straffpunkten. Den förvaltade Magnus Eriksson väl och smällde in sitt nionde allsvenska mål den här säsongen.

Djurgården fortsatte att föra matchen och var närmare ett 2–0 mål än Halmstad var en kvittering.

Då gick matchklockan upp på 43 minuter. Gabriel Gudmundsson fångade upp en boll en bit in på offensiv planhalva, sprintade fram och skickade sedan iväg ett skott som Djurgårdens målvakt Tommi Vaiho såg ut att enkelt kunna skopa in i famnen. I stället fumlade han in bollen och Gudmundsson kunde noteras för sitt första allsvenska mål.

– Känslan var att vi var närmare 2–0 än 1–1, men sådan är fotbollen, säger Magnus Eriksson till C More i paus.

Engvall och Eriksson, som låg bakom ledningsmålet, skulle återigen vara bidragande till 2–1-målet drygt 20 minuter in i andra halvlek. Eriksson stod för en nätt lyra i sidled i Halmstads straffområde som Engvall plockade ner och bombade sedan in bakom Pettersson.

– Det är "Manges" vänster som får vara med igen och chippade in den på bortre, där jag puttar ifrån lite och sedan visar jag att vänstersläggan lever i alla fall lite. Det var fint.

Engvalls mål blev också matchens sista.

Nästa allsvenska match är derbyt mot AIK.

– Vi får njuta i kväll, sedan får vi hoppa på hästen igen och det blir en stor match nästa helg. Vi är redo. Det var tre viktiga poäng i dag, så satsar vi på att vinna ett derby. Det blir det vi fokuserar på nu, säger han.

Djurgården susar vidare i den allsvenska toppen efter segern. Försprånget upp till överlägsna Malmö är fortfarande stort, men efter segern är den nu tio poäng. Halmstad ligger kvar på nedflyttningsplats med fyra poäng upp till Kalmar närmast på säker mark.