Englund gör comeback som Freddy Krueger

Englund spelade den läskiga rollfiguren i Wes Cravens "Terror på Elm Street" 1984 och fem efterföljande filmer under 80-talet. Han återvände 1994 i metafilmen "Wes Craven's New Nightmare" och senast 2003 i "Freddy vs Jason". Robert Englund, nu 71 år, har sagt att han pensionerat sig från rollen eftersom den är för fysiskt krävande. I nyinspelningen av "Terror på Elm Street" från 2010 spelas Freddy Krueger i stället av Jackie Earle Haley.