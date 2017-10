I den pittoreska brittiska byn Ramsbury, en timmes bilresa från London, ligger puben The Bell, som nyligen utsågs till Englands allra bästa.

300 år gamla The Bell utnämndes till AA Pub of the Year och hyllades bland annat för sin utmärkta mat och dryck, trivsamma atmosfär och välkomnande personal.

Stort fokus ligger på lokala råvaror, den jungfrupressade rapsoljan kommer exempelvis från den egna gården. I Ramsbury produceras även gin och vodka under eget märke.

Ägare till puben och stora delar av Ramsbury är Stefan Persson, storägare och styrelseordförande i svenska klädjätten H&M. Vi gissar att han är nöjd.