England upp i topp

Englands 2–1-skytt Nathan Redmond i måndagens seger mot Slovakien i U21-EM. Foto: Piotr Nowak/AFP/TT

England vände 0–1 till 2–1 mot Slovakien i den andra gruppspelsmatchen i U21-EM och är därmed uppe på fyra poäng sedan laget inlett med 0–0 mot Sverige i den första matchen.

Martin Chrien skarvade in en hörna bakom Jordan Pickford drygt halvvägs in i den första halvleken och hade chanser att utöka ledningen. I stället utjämnade England genom Alfie Mawson i 50:e minuten. Swanseabacken tog hand om en egen retur och petade in bollen. Elva minuter senare gjorde Nathan Redmond lite turligt 2–1. Redmonds skott styrdes i mål via ett slovakiskt ben, precis utom räckhåll för Slovakiens målvakt Adrian Chovan.

Slovakien, som inledde mästerskapet med att vända 0–1 till 2–1 mot värdnationen Polen, blev dessutom snuvat på en straff i jakten på kvittering.

Jacob Murphy stoppade ett inlägg med handen utsträckt från kroppen, men den litauiske domaren Gediminas Mažeika valde att fria.