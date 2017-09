Engagerat på parallella litteraturscenerna

ETC Bokmassan

Var: Heden, Göteborg, 29–30 sept. Gratis inträde.

Deltar: Bland andra Jan Guillou, Maria Sveland, Jenny Wrangborg, Lisa Bjurwald, Marianne Lindberg de Geer, Astrid Seeberger, Gudrun Schyman, Rasha Alqasim, Lo Kauppi.

Programpunkter i urval:

"Jag matar kriget med dem jag älskar", poesi av Rasha Alqasim.

"Feministisk romankonst" med Maria Sveland och Lo Kauppi.

"Orgasm" – samtal med Sandra Dahlén och Felicia Mulinari.

"De kallade henne Delhi Braveheart", med journalisten Julia Wiraeus om kvinnors rättigheter i Indien.

"Terrorister och ensamvargar", samtal med Mattias Gardell, Åsa Erlandsson och Gellert Tamas.

Samtal och Scener, Göteborgs litteraturhus

Var: Göteborgs litteraturhus, Världskulturmuseet. 29–30 september.

Deltar: Bland andra Samar Yazbek, Arundhati Roy, Johannes Anyuru, Athena Farrokhzad, Sara Stridsberg, Johannes Ekholm, Aleksander Motturi, Jenny Tunedahl, Anneli Jordahl, Anders Olsson, Karolina Ramqvist.

Programpunkter i urval:

"I skuggan av Förintelsen", samtal mellan Ivar Frischer och Karin Brygger.

"Ska man tala med nazister?". Om debatten kring Nya Tider och Bokmässan. En antologi med samma namn släpps också där en rad journalister och politiker skriver om erfarenheter av att "ta debatten".

"Medborgare. En dikt om rasism." Athena Farrokhzad och Ylva Habel i samtal med Jenny Tunedal.

"Before and after the escape: Life as a homosexual in Syria and Sweden", med journalisten Khaled Alesmael.

"Jag skriver till dig som vet hur våldet känns", samtal om skörhet med Sara Stridsberg, Johannes Anyuru, Ahang Bashi och moderator Elisabeth Hjorth.