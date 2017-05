Energisnålast fastigheter i Ale

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att värma och kyla fastigheter. Arkivbild. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att värma och kyla fastigheter.

– Det finns väldigt mycket man kan göra för att sänka energiförbrukningen i fastigheter. Jobbar man aktivt så kan man faktiskt sänka energiförbrukningen med 40 procent i genomsnitt, säger Mats Bjelkevik, vd för Indoor Energy.

Energiindexet, som tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen, rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2015. I snitt låg energiförbrukningen i svenska fastigheter enligt indexet på 13,2 megawattimmar per invånare.

Annons X

Ale kommun toppar indexet och har lägst energiförbrukning i landet med 6,7 megawattimmar per invånare. Högst energiförbrukning har Malung-Sälen med 29,7 megawattimmar per invånare.

– Vi skulle gärna se att frågan om fastigheters energiförbrukning kom lite högre upp på agendan. Det pratas mycket om matproduktion och transporter och det är helt rätt men fastighetssidan står ju för 40 procent. Och ska vi nå klimatmålet så måste vi göra saker på alla ställen, säger Bjelkevik.

Fakta: Energiindex Energiindexet bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2015 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker och hotell ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte industri- och transportsektorns energiförbrukning.

Källa: Indoor Energy och Ömangruppen