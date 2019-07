Endast två kvinnliga regissörer i Venedig

De två kvinnliga regissörerna som har bjudits in är Haifaa al-Mansour med filmen "The perfect candidate" och Shannon Murphy med "Babyteeth", skriver The Hollywood Reporter.

Två av 21 filmer är dock en klar förbättring jämfört med de två föregående åren, då endast en kvinnlig regissör per år var med i huvudtävlan. Men det är långt ifrån jämställt.