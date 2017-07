”Endast Teffi. Ingen annan behövs”

Foto: Pushkin Press

En bortglömd litterär sensation har fått nytt liv. Teffi var en av Rysslands mest lästa författare i början av 1900-talet. Hon älskades av såväl tsar Nikolaus II som och av Lenin. Aldrig tidigare hade Ryssland haft en författarstjärna av det här slaget. Det såldes Teffi-parfym och Teffi-choklad och hon fyllde salonger var hon än framträdde.

Nu har Nadezhda Lokhvitskajas (1872–1952) – som Teffi egentligen hette – verk återupptäckts också i väst. Häromveckan kom ”Memoirs: From Moscow to the Black Sea” i pocketutgåva på engelska och rättigheterna har sålts till flera länder. I boken, som anses vara hennes mästerverk, ges läsaren en levande och underhållande inblick i hennes sista resa genom Ryssland – som hon sedan lämnade med båt från Krim vidare till Konstantinopel. Året var 1919, två år efter den ryska revolutionen. Det visade sig vara omöjligt att återvända hem och Teffi bosatte sig i Paris. Hon skulle aldrig återse sitt hemland.

”Memoirs” kom för första gången 1928–1930, då som följetong. Sällan har väl den ryska revolutionens umbäranden skildrats med sådan humor och värme.

– Teffis iakttagelseförmåga och medkänsla i kombination med hennes kraftfulla, smidiga prosa möjliggör det till synes omöjliga; att skriva en enastående berättelse om ett fasansfullt kapitel i rysk historia. Hon gör det med tårar, men också med skratt, säger Anne Marie Jackson, en av de fyra översättarna av ”Memoirs”.

– Hon hade ett skarpt öga för mänskliga absurditeter som hon blottade med intelligens och humor – men aldrig med illvilja.

Två mäktiga män, Lenin och Rasputin, fick dock Teffis slagfärdiga penna att stänka små elakheter. Den inflytelserike mystikern Rasputin uppvaktade henne intensivt. Motbjudande tyckte Teffi, som efter mötet skrev:

”Det var som att studera något slags skalbagge med mikroskop. Jag kunde se de monstruöst håriga benen, den stora käken – men jag visste att det bara var en liten insekt.”

Lenin imponerade inte heller på Teffi, som beskrev honom som ”något skallig, rätt kort och slarvigt klädd. Han kunde likaväl ha varit en obetydlig tjänsteman från landet”.

Tsar Nikolaj II slapp sådana omdömen. Inför 300-årsfirandet av det romanovska styret tillfrågades tsaren vilka författare han skulle vilja ha med i en hyllningsantologi.

”Teffi. Endast Teffi. Ingen annan behövs”, svarade han.

Anne Marie Jackson är också hon mycket förtjust i Teffis verk, men konstaterar att det är de svåraste böcker som hon någonsin har översatt. Teffi utnyttjar det ryska språket till fullo.

Ett enda ord kan ha flera meningar och djup och hon briljerar i ordlekar.

– Det kan ha att göra med att hon var poet i botten och även musiker.

– Teffi var en verbal prickskytt. Med bara några få ord kunde hon få fram det som många andra författare skulle behöva flera meningar till att beskriva.

Det är det engelska förlaget Pushkin Press som har sett till att Teffi når en ny generation. Initiativtagare har även varit Robert Chandler, medöversättare av ”Memoirs” och rysk litteraturkännare. Han räknar Teffi som en av de största ryska 1900-talsförfattarna, i klass med Vladimir Nabokov, Michail Bulgakov, Ivan Bunin och Andrej Platonov.

Teffi genomlevde två revolutioner, ett inbördeskrig och två världskrig. Hon kom från en framstående familj i Sankt Petersburg, gifte sig med en advokat och fick tre barn. Äktenskapet höll inte. Kring år 1900 lämnade hon familjen och satsade på sin karriär som journalist, poet, författare och dramatiker.

Teffi blev ett tungt namn i tidningsvärlden och när bolsjevikerna la ner den liberala dagstidning i Moskva som hon arbetade för fick hon ett erbjudande om att ge sig ut på uppläsningsturné i Ukraina. Hon nappade och om det äventyret berättar hon i ”Memoirs”.

Hennes stjärnstatus bestod och hon framträdde i utsålda konserthallar i Paris.

Till skillnad från de flesta andra ryska emigrantförfattare fortsatte Teffi att ge ut nya böcker i Paris. Hennes stjärnstatus bestod och hon framträdde i utsålda konserthallar i Paris.

Många missade att det var slagfärdig satir – inte sällan tragik – som Teffi skrev och beskrev. I förordet till ”The lifeless beast” (1916), en samling ”allvarliga” historier, förtydligade hon att det inte var hennes avsikt att texterna skulle vara roliga.

”Jag föddes i Sankt Petersburg på våren och alla vet att vår Petersburg-vår är extremt ombytlig. Nu lyser solen. Nu regnar det. Därför, likt grekisk teaters grundval, har också jag två ansikten, ett skrattande och ett gråtande”, skriver Teffi som enligt henne själv tog sin pseudonym från en byfåne – och vän – som hette Stefan men kallades Steffi. Byfånar ansågs ge tur och tilläts säga sanningar.

Efter Sovjetunionens fall fick Teffis böcker ett uppsving i Ryssland. I västvärlden har det dröjt fram till häromåret.

En anledning till att Nadezjda Lokhvitskaja valde pseudonymen Teffi var att det inte går att avgöra om det är en man eller kvinna. Det var inte lätt att ta sig fram som kvinnlig författare.

Hur kom det sig att en stor författare som Teffi blev bortglömd?

– Det kan delvis bero på att Teffi var kvinna. Kvinnliga författare ansågs lättviktiga. Samtidigt var det också så att många fantastiska författare försvann ur sikte som en konsekvens av 1900-talets omvälvande händelser, säger översättaren Anne Marie Jackson.

Charlotta E Lindell

Teffi Nadezjda ”Teffi” Lokvithskaja (1872–1952) kom från en välbärgad familj i Sankt Petersburg. Fadern var advokat och professor i kriminologi, modern var av fransk börd och hängiven litteraturälskare. Systern Mirre Lokvithskaja var en av Rysslands främsta poeter. Teffi började sin skrivarkarriär som poet. Hennes första verk publicerades 1910. Hon skrev böcker inom olika genrer men det var hennes noveller med skärpa och humor som gjorde henne till stjärna. När Teffi var 13 år sökte hon upp Leo Tolstoj för att be honom att ändra prins Andrejs öde i ”Brott och straff”. Hon var förälskad i prinsen och ville att han skulle få fortsätta leva.