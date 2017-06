It comes at night

Av någon anledning har filmbolaget försökt sälja in skräckthrillern ”It comes at night” som något den inte är. Den missvisande trailern vill göra gällande att detta är skräck med hoppa till-effekter och monsterlika varelser som gömmer sig i skogen. Det är att göra filmen en otjänst. ”It comes at night” är snarare ett klaustrofobiskt kammarspel som med enkla medel, budgeten ligger på knappt 5 miljoner dollar, och i långsamt tempo utvecklas till en suggestivt paranoid, fasansfull mardröm.

Ett obestämt hot, kanske ett luftburet virus, har satt alla sociala normer ur spel: möter du någon i skogen är det bäst att du skjuter först. Mat och vatten är en bristvara. Sarah och Paul bor med 17-årige sonen Travis i ett isolerat och väl igenbommat lantställe. Travis hemsöks av mardrömmar om sin morfar som precis avlidit av den brutala smittan. Föräldrarna kokar vatten och ransonerar mat. En torftig tillvaro präglad av omständliga säkerhetsåtgärder, men man är vid liv.

När en familj, ett ungt par med en treårig son, söker skydd i den relativa säkerheten ställs Paul och Sarah inför ett svårt moraliskt dilemma. Frågan är givetvis om nykomlingarna har gott uppsåt, eller kommer de stjäla allt de kan så fort tillfälle ges? Är de ens friska?

Unga förmågan Trey Edward Shults hanterar sitt material skickligt (han har både skrivit och regisserat). Samtliga skådespelare förkroppsligar övertygande den rena desperation som uppstår i absolut nöd. Speciellt alltid duktige Joel Edgerton är makalös som familjefader Paul vars fruktlösa försök att uppvisa styrka när knappt något mer än förtvivlan existerar är smärtsamt att bevittna.

Vitalt för att ”It comes at night” är så lyckad är det omsorgsfulla ljudarbetet och det fina fotot som är det som frambringar panik i frånvaro av slemmiga monster och horder av zombies. Detta är sommarens bästa skräckfilm, och den enda i genren du behöver se på bio i sommar.