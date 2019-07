”Nej, jag har inte läst boken än. Men jag kan genren, så det är inga problem.” Den kommentaren till SVT Kultur hade jag kunnat få ångra. För boken som intervjun skulle ha handlat om, den franske sociologen Frédéric Martels ”Sodoma. Enquète au coeur du Vatican” (Éditions Robert Laffont), är en bok av annan kaliber än skvallerkrönikorna som regelbundet dyker upp, oftast i Italien, om Vatikanen, detta oemotståndligt kittlande, hemlighetsfulla renässanshov.

Att ”Sodoma”slog ner med en skräll är inte konstigt, särskilt inte när man ser den engelska titeln: ”In the closet of the Vatican. Power, homosexuality, hyporcrisy”. Den välorkestrerade lanseringen den 21 februari garanterade ­genomslag: boken släpptes samtidigt på åtta språk i ett tjugotal länder. Arbetet med boken har enligt Martel tagit fyra år och, förutom honom själv, involverat ett åttiotal medarbetare i ett trettiotal länder: vägröjare, fixare, tolkar. Om de är de sju förlagen som står bakom boken som, med vittring på en megasäljare, ensamma finansierat den eller om någon välbärgad sponsor bidragit, är (som alltid i Vatikansammanhang) en intressant fråga. Den förblir obesvarad i den grundliga redovisningen, både i boken och på internet, av grundmaterialet.