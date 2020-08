En av kärnkraftverket Ringhals reaktorer, Ringhals 1, har stått still under en vecka. Under fredagen drog man i gång reaktorn till 50 procents kapacitet och i helgen är det planerat att reaktorn kommer att uppnå full kapacitet igen.

– Vi fick ett oplanerat snabbstopp den 13 augusti. Vi utredde vad det var för fel och det lokaliserades till en kommunikationsmodul i turbinanläggningen, säger Anna Wallrud vid Ringhals pressavdelning.