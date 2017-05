Kim Ok-Vin spelar i ”The villainess” Sook-Hee, som av ett kriminellt gäng uppfostrats till en brutal lönnmördare.

Mitt i veckan kunde festivalbesökare stänga in sig i nästan sex timmar och ägna sig åt ”Top of the lake: China girl”, den andra säsongen av Jane Campions hyllade tv-serie. Elisabeth Moss repriserar sin roll som Robin och nya tillskott är bland andra Nicole Kidman och svenska David Dencik. Sistnämnda bjuder på en fantastiskt obekväm middagskonversation med Kidman; bland annat då de har olika åsikter om feminism, men också för att Dencik tänker gifta sig med Kidmans 17-åriga dotter.

Inga burop hördes i salongen denna gång. Men även om materialet är i toppklass dras fotot oundvikligen med en del tv-klichéer; ett par av de många svepande åkningarna över broar och motorvägar hade vi kunnat klara oss utan.

Att rekommendera är också sydkoreanen Jung Byung-gils blodiga hämndhistoria ”The villainess”. Efter att som litet barn ha bevittnat det brutala mordet på sin far uppfostras Sook-hee av ett kriminellt gäng och växer upp till att en brutal, extremt skicklig lönnmördare. Filmen är lite för lång och spretig, men är till och mångt och mycket en utsökt studie i ultravåld (inledningen är i klass med korridorsscenen i ”Old boy”) och den vansinniga motorcykeljakten i filmens sista akt är hisnande. Ett återkommande tema vid årets Cannesfestival har varit barn i allmänhet och barn som far illa i synnerhet. Så även här, i den vanvettigt mörka upplösningen.

Såväl Sofia Coppolas ”De bedragna” som François Ozons ”L'amant double” har fått premiär till relativt svala recensioner. ”'De bedragna' är blodfattig på helt fel sätt'”, skriver Emily Yoshida i New York Magazine. Båda filmerna visas inom officiell tävlan. Inte heller Jacques Doillons ”Rodin”, en biografisk film om Auguste Rodin som beskrivs som den moderna skulpturens fader, har gått hem hos Cannes-publiken. En vacker, men ytterst tråkig och platt film, lyder några av omdömena.

Festivalens sista dagar lär domineras av brittiske regissören och manusförfattaren Lynne Ramsay. ”Vi måste prata om Kevin”-regissören är tillbaka med sin första långfilm på sex år. ”You were never really here” deltar i den officiella tävlingen och bygger på en roman av Jonathan Ames. Joaquin Phoenix spelar huvudrollen som krigsveteranen som försöker rädda en ung flicka (Ekaterina Samsonov) från en sexhandelsliga. Handlingen för onekligen tankarna till Martin Scorseses Guldpalmsvinnare ”Taxi driver” som visades vid festivalen 1976 (då den för övrigt buades ut av festivalpubliken).

Mot slutet av festivalen har Netflix försökt få sista ordet i den pågående diskussionen att filmerna nästa år måste gå upp på bio i Frankrike för att tillåtas delta inom tävlan. Netflix innehållschef Ted Sarandos säger att det i sådana fall blir mindre intressant för företaget att närvara i Cannes. Om vi ser samma utveckling som tidigare innebär det ett tomrum i Cannes 2018: Netflix har ett stort kapital och tenderar att köpa upp rättigheter och buda över biografdistributörer.

Vid 19-tiden på söndagen inleds avslutningsceremonin där Ruben Östlund kan tilldelas en Guldpalm för sin ”The square”, som fortsatt varit en favorit under festivalveckan. Även svenska Julia Thelin kan prisas för sin kortfilm ”Push it”.