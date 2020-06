En uråldrig framställning av vin bubblar upp

Livliga, lättsamma och frapperande. Solgula, blekrosa eller uppnosigt apelsinfärgade. Dagen gror över en närmast antik vinframställningsmetod. Kanske kan vi kalla det för en vildare version av mousserande viner tillverkade enligt den traditionella metoden? De mousserande vinernas flower power i form av sommarkära pärlande buteljer med flera namn – pétillant naturel, pét nat och methode ancestrale.

Trots att denna vilding går långt tillbaka genom sin tillverkningsmetod så beskrivs pét nat ofta som the new kid in town. Hipsterbubbel, flinar någon en gnutta sarkastiskt och snurrar tryggt sin mondäna kupa.

Det brukar ju blomma en del känslor, när något gammalt ska pånyttfödas. Så har det ju inte minst varit gällande en av världens äldsta vinstilar – jag tänker på de orangea vinernas lika hängivna som ryggande reaktioner.

Tillverkningsmetoden för pét nat är så gammal att den kallas för methode ancestrale. Det är förmodligen genom denna metod som bubbligt vin för första gången någonsin såg dagens ljus. Metoden känns okonstlad – när jäst äter socker avges alkohol och koldioxid. I stilla viner sker merparten av eller hela fermenteringen innan buteljering – ingen koldioxid fångas i flaskan och därför inga bubblor. I en pét nat buteljeras vinet innan det jäst klart. Här får bubblorna utvecklas i flaskan. Och resultatet blir pärlande till mycket bubbligt.

Eftersom att vinet buteljeras när det icke är färdigt riskerar det att ta sin egen, kanske något udda väg.

Då metoden gått över i mer moderna tekniker har den här typen av mousserande viner varit hyfsat sällsynt. Men under det senaste, säg tio åren, har pét nat pånyttfödds. Och bubblorna blir allt mer populära.

Det finns utmaningar med denna vinframställning. Eftersom att vinet buteljeras när det icke är färdigt riskerar det att ta sin egen, kanske något udda väg. En del har en synnerligen avslappnad approach till det hela och ser det som en del av det roliga. Samtidigt som att många vinbönder behärskar tekniken så till fullo genom vacker frukt och vackert handlag – att du med största sannolikhet kommer att sprätta upp kapsylen till ett alldeles ljuvligt, välgjort vin.

Renässansen av pét nat är sprungen ur naturvinsrörelsen. Ack dessa bubblor så inbjudande och befriande. En bra flaska odlas hållbart av soligt mogen frukt. Ingen dosage tillsätts och alkoholhalten håller sig på hygglig nivå.

Omstritt – älskat och skytt. Ordet pét nat på flaskan garanterar ingenting. Men duktiga vinbönder gör bubblor som sjuder av charm. Och nej pét nat kan inte ersätta champagne. Men vinerna är ett glädjande komplement. Särskilt i tider där majoriteten av all prosecco gått en brutal kommersialism till mötes.

Nu när det nu bubblar upp olika sorters pét nat från hela världen hoppas jag innerligt att vinerna får vara vad de är och fortsätta utvecklas i samma naturnära anda.

Om det snart börjar smusslas fram en massa kommersiella varianter, som ska försöka rida på denna goda våg, så får jag spader. Låt bubblet leva. Få vara denna fruktiga fizziga naturliga flirt som kommer i spännande former och färger. För här bubblar viner som det är svårt att få nog av.