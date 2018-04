Hur frigör man sig från de redan frigjorda? frågar sig kuratorn Jonatan Habib Engqvist. Därmed inte sagt att verken på utställningen "Children of the children of the revolution" handlar om uppgörelser.

– En sak som blev tydlig för mig är att om det finns något slags vemod i utställningen är det att man aldrig kommer att komma åt den naivitet som föräldragenerationen hade, och som krävs för att skapa en förändring. Konst är komplicerat, säger han.