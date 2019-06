På en kylslagen tågperrong står universitetsmannen Lane Coutell och väntar på sin flickvän Frances. Han röker en cigarett och tänker på poeten Rilke. Tåget glider in och hon stiger ut. Hon är, slank, kortklippt och iförd tvättbjörnspäls, i Lanes ögon helt rätt, det vill säga ”ej för mycket kashmirtröja och flanellkjol”. Han tar henne till Sicklers, en restaurang där skolans intellektuella äter sniglar och dricker martinis. Hon intar rollen som uppmärksam åhörare medan han ältar sina akademiska missöden och anstränger sig för att se attraktivt uttråkad ut. Hon äter ingenting men röker oavbrutet. Och mellan två cigaretter börjar hon till hans stora förtret ifrågasätta meningen med … allt. Hon tycker engelskinstitutionen och akademisk utbildning i allmänhet är en fars. Hon är trött på hans kompisar, sina kompisar och på poesi utan avtryck. På folk i allmänhet, i synnerhet dem som åker på semester i Europa, hyr en lägenhet i New York eller jobbar reklambyrå. Hon har hoppat av teatern eftersom skådespeleriets självupptagenhet gör henne generad: ”Jag är trött på alla som vill komma någonstans, göra något ­lysande, vara en intressant person eller så.” Under lunchen blir hon allt blekare. Svettdropparna glittrar. Ögonen är febriga. Hon skallrar tänder, hon börjar gråta.

”Jag är bara trött på allt ego, ego, ego.”