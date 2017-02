Sorgligt Foto: Susan Walsh

Jag hade varit på teatern i den lilla amerikanska staden där jag nu vistas ett tag.

När jag kom ut från teatern slog jag på min Iphone och några sekunder senare dök presidentens tweets upp.

Ett av dessa kvällstweets var särskilt talande.

Annons X

Det är en smått sorglig verklighet som speglas i det.

En ensam man framför tv:n i Vita huset (eller i dess filial i Florida) som skickar ut tweets om frågor han inte har en susning om.

Countries charge U.S. companies taxes or tariffs while the U.S. charges them nothing or little.We should charge them SAME as they charge us!

Detta är Donald mot hela världen.

Han är arg på ”länder” (alla länder i världen?) som beskattar eller tar avgifter av amerikanska företag medan USA inte beskattar utländska företag alls eller bara lite.

Uppenbart vet han inget om hur det ser ut i verkligheten.

Det finns en enorm federal byråkrati som kan informera honom om den. Men han lever i sin egen värld.

Detta är bara djupt tragiskt.