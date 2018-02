Det sitter en liten, ung kinesisk immigrant på en Thai-Kina-Vietnam-take away-restaurang och vrålar av smärta. Han har en fruktansvärd tandvärk och för att inte störa gästerna bestämmer sig kockarna för att dra ut den trasiga tanden. Sagt och gjort – och medan tanden far genom luften, och sedan via en soppa, en handväska och en flygvärdinnas mun landar på botten av en flod – berättas en välkryddad skröna om livet som trappa och missräkning men framförallt om arbetskraftsinvandring och trafficking, om nutida fattigdom och ensamhet.

Tysken Roland Schimmelpfennig har skrivit en rad geniala pjäser, med ett muntert anslag närmar han sig svåra frågor: existentiella men också politiska. "Gyllene draken" är en underbar pjäs, rytmisk och rolig men under ytan en moralitet om vårt ansvar för hur flyktingar tas emot, och behandlas. Texten doftar citrongräs och ingefära men skildrar hur människor på botten utnyttjas – medan vi ser på.