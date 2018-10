Debra Granik har ett bra öga för sprakande talang. I "Leave no trace", som får biopremiär på fredag, lyser Thomasin McKenzie i huvudrollen lika starkt som Jennifer Lawrence gjorde i "Winter's bone" (2010), Graniks förra film om en ung tjej i en tuff sits.

Just nu spelar McKenzie in "Top gun 2" med Tom Cruise och nästa år är hon även aktuell i Netflixfilmen "The king" med andra unga heta skådespelare som Timothée Chalamet ("Call me by your name") och Lily-Rose Depp.