Ladugårdslängorna på Nynäs slott är en perfekt plats för sommarteater. Publiken sitter under tak, scenen är intim. Svalorna pilar över taken, slottet är anrikt magnifikt och bjuder liksom in till att spela klassiker. Scenkonst Sörmland har haft Nynäs som scen under ett antal somrar, detta år ger man ”Ett dockhem” – pjäsen som 1879 (för exakt 140 år sedan) var en enormt djärv provokation, decennier innan kvinnor fick rösträtt.

Nora Helmer är fostrad av sin far och sin man Torvald att fungera som kutterduva, söt och underdånig till det menlösas gräns. Hon har dock en hemlighet, när maken blev sjuk tog hon ett lån för att bekosta en resa till Italien. Hon har strävamt betalat amorteringar och väntar en dag få ett vidunderligt stor tacksamhet som ränta. Så blir det inte. Här spelar det sociala anseendet ännu en stor roll. På en enda kväll går Nora från att vara dockhustru till en beslutsam Medea. Hon lämnar hemmet – och den tunga smäll med vilken dörren går igen ekar ännu genom teaterhistorien.