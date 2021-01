Stockholm, oktober 1438. Riksrådet är samlat till möte. Kung Erik är avpolletterad och makten delad mellan marsk Karl Knutsson, drots Kristiern Nilsson, ärkebiskopen och andra stormän, högättade och ärelystna karlar som inte litar på varandra. Ett utskott bestående av tolv rådsherrar har utsetts, vilka ska överse utformandet av en ny svensk regim. En konstitution är i vardande. Detta är illavarslande för marsken, som vill ha makten själv. Alltså beslutar sig Karl Knutsson för att slå till. När tolvmannautskottet begär obegränsad fullmakt av de församlade kallar han frälsemän, präster och borgare till möte i Vårfrugillets samlingslokal.

Scenen är lätt att föreställa sig. Till mötet i gillestugan strömmar borgare som är tämligen ointresserade av rikspolitik men betraktar Karl Knutsson som Stockholms herre, deras egen man. Dit kommer också soldater som får lön av marsken, liksom herremän som under de gångna åren lärt sig att vänskap med Karl Knutsson är något som lönar sig. Medan ölet flödar och stämningen blir alltmer upphetsad berättar marsken att Kristiern Nilsson gjort sig skyldig till allvarliga förbrytelser för att stärka sin egen makt, nu senast genom att på brottsligt vis bruka Karl Knutssons sigill för att ta kontroll över Hälsingland. Nästan allt marsken påstår är lögn, fake news, men det vet inte åhörarna. Därefter vänder han sig till folkmassan och spörjer dem om de vill lyda under honom eller under drotsen. De som önskar Karl Knutsson till herre ska nu följa honom ut genom dörren, medan drotsens trogna bör bli kvar inne i lokalen.