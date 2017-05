Hans ord var musik. Jag tänker på The Wall med Pink Floyd.

Nu avser jag att bryta mitt löfte och ägna mig åt statistik, som jag fått från säker källa – The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. Klubben har inventerat golf­utvecklingen i världen. Jag hoppas kunna göra siffrorna rättvisa.

Runt jorden ligger 147 553 000 kvadratkilometer. Här bor 7 422 606 586 människor i 245 länder och av dessa spelas golf i 208. I de senare ligger 33 161 golfanläggningar, vilket betyder 567 111 golfhål varav 31 506 ligger på 18-hålsbanor. Av dessa är 8 204 privata klubbar och 24 957 allmänna, alltså öppna för alla. Omräknat ger d­etta 13 088 människor per golfhål runt världen.

Förstår du nu hur besvärligt det kan vara med statistik? Men så här är det för oss statistiker. Det finns alltid någon med en kalkylator, som räknar ut den mest obegripligt, onödiga information, till och med på den ärevördiga klubben. (Jag måste vara försiktig, för jag vill g­ärna behålla mitt medlemskap.)

Just nu anläggs 556 golfbanor runt världen, främst i Asien (67), Nordamerika (57) Europa (35) Afrika (28), Syd­amerika (11), samt Oceanien (5). Många fler är planerade. Oceanien är Australien, Nya Zeeland, Fiju, Guam, Papua Guinea med flera. Här ingår också Antarktis, med en bana.

För svenskt vidkommande är det hedrande att vi ligger femma i Europa med 485 banor efter England (1 991) Tyskland (747 Frankrike (637) samt Skottland (540).

Den intressantaste informationen, om du ursäktar, är att de allmänna anläggningarna överväger överallt. Spelet är inte längre privat, även om många av de äldre klubbarna har banor som kan vara svåra att komma ut på.

Emellertid måste vi här vara försiktiga. Några av de nya golfbanorna är så spektakulära att du blir yr, såsom Akbulak i Kazakstan, Zala Springs i Ungern, Danzante Bay i Mexiko, eller Kidnappers Bay i Nya Zeeland.

Vi kan i dag bygga golfbanor var som helst. Tekniken att bygga är den ena orsaken och den andra är turism.

En golfspelare från Ödeshög reser gärna till Kauri Cliffs på nordön i Nya Zealand, bara för att ha varit där och svingat till de djupa tonerna från vågorna som dundrar mot klipporna.

Vad har du lärt dig av detta? Förmodligen att inte läsa till ett betyg i statistik.