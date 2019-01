Ett spöke går genom västvärlden. Under den uppmärksammade demonstrationen i Charlottesville 2017 viftade amerikanska högerextremister med hakkorsflaggor. Dessutom hyllade de minnet av den konfedererade slavstat som gick under i inbördeskriget 1865. När Judiska världskongressen höll en konferens i Budapest 2013 organiserade nyfascistiska Jobbik ett massmöte för att protestera mot utförsäljningen av landet till utländska judiska investerare. Talarna hjälteförklarade också de ungrare som stupat i kampen mot Sovjetunionen och den så ­kallade judebolsjevismen under 1900-talet. Demagoger från grekiska Gyllene gryning hyllar Hitler och anklagar bland annat sina motståndare för att förstöra det grekiska folkets etniska renhet.