Middletown, Ohio. Här växte J D Vance upp. Han har inget med S-town att göra men det är en annan amerikansk skitstad... Foto: Al Behrman

2014 gjorde postcastserien ”Serial” världssuccé med sina över 50 miljoner nerladdningar.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Säsong två om den amerikanske desertören Bowe Bergdahl blev inte samma succé.

Jag har just lyssnat igenom de sju timslång avsnitten i ”S-town”. Alla avsnitten släpptes samtidigt.

Annons X

Serial var en produktion som hade sitt ursprung i This American Life - en annan amerikansk podcastserie som jag gärna lyssnar på eftersom den ger intressanta inblickar i amerikanskt liv.

S-town står för Shit Town och historien började redan innan Serials redaktör Sara Koenig utforskade den 15 år gamla domen mot Adnan Syed för mord i Baltimore, Maryland som utgör innehållet i serien 2014.

En man skickade ett mejl till storypitch@thislife.org med ämnesraden: John B McLemore lives in Shit Town, Alabama.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Brian Reed, producent/journalist på This American Life, tog med tiden kontakt med John, ägnade först månader åt telefonsamtal och mejlkorrespondens åt att utforska det som var innehållet i mejlet: ett mord har ägt rum här i Shit Town men mördarens rika föräldrar har tystat ner mordet genom att korrumpera myndigheterna.

Reed ägnar sedan de första avsnitten åt att undersöka den berättelsen och jag ska inte förstöra nöjet för någon genom att berätta mer. Men så mycket kan jag ändå säga att historien blir både mycket mera komplicerad och mycket intressantare.

Shit Town är inte direkt politisk men jag tror att många kommer att tänka på de amerikanska, nergångna småstäder som spelade en inte oviktig roll för att föra Donald Trump till Vita huset. Här finns skakande inblickar i samma low life-liv som J D Vance skriver om i sin bestseller Hillbilly Elegy vars underrubrik är: A Memoir of a Family and Culture in Crisis.

Brian Reeds berättelse om dialogen med John är en rak, osentimental, helt lysande kvalitetsjournalistik.

Podcasten har förnyat radiomediet så att jag idag lyssnar mer på podcast än jag ser på TV.