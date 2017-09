Thulesen Dahl Foto: Tariq Mikkel Khan

»Det virker mere logisk, at sådan et regeringssamarbejde ville komme op at stå mellem Venstre og Dansk Folkeparti.«

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det är nyckelmeningen i en spännande intervju i Berlingske idag med Dansk Folkepartis ordförande Kristian Thulesen Dahl.

Han är ordförande i Danmarks största borgerliga parti och säger i intervjun att den Venstre-ledda minoritetsregeringens nuvarande partnerpartier, Konservative och Liberal Alliance, gör att politiken ligger för långt till höger för att DF skulle kunna gå in i en sådan koalition.

Annons X

I dagsläget samarbetar DF en hel del med de danska socialdemokraterna och påverkar på det sättet regeringspolitiken.

Samarbete i regeringsställning med socialdemokraterna?

Før valget havde vi et Socialdemokratiet, som ikke talte med Dansk Folkeparti overhovedet. På ledelsesniveau var der ikke nogen fortrolige samtaler. Men siden kan vi bare glædeligt konstatere, at Socialdemokratiet har foretaget et skifte og nu har den samtale med os, der gør det muligt for os at spille den rolle.

En regeringssamverkan med S utesluter han inte men inte redan efter nästa val:

”Jeg kan ikke se, at den situation opstår efter et kommende valg. Vi er længere fremme.«

Även i en V + DF-regering vill han se sig själv som en ”fri fågel”:

»Vi har i rigtigt mange år selv ønsket at komme i en position, hvor vi har flere muligheder. Det, at vi både kan lave politik med Venstre skråstreg regeringen og Socialdemokratiet, giver os flere muskler og flere strenge at spille på.«

Thulesen Dahl är en skicklig politisk spelare och han tecknar en bild av ett politiskt mönster som kan ha relevans också utanför Danmark.

Det klassiska vänster/höger-perspektivet har sin begränsning idag.