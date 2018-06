I år är det 50 år sedan riksdagen beslutade avskaffa epilepsi som äktenskapshinder. Förbudet kan spåras till ett kungligt brev 1757, men redan i 1686 års kyrkolag nämns fallandesot – sjukdomens äldre ­benämning – som ett godtagbart skäl att bryta trolovning. Riksdagens beslut 1968 (som trädde i kraft 1969) var knappast progressivt – ärftlighetens begränsade betydelse för uppkomst av epilepsi var vid det laget väl­bekant. Det kvardröjande äktenskapshindret är bara ett av flera exempel på hur samhället förfördelat personer med epilepsi, vilka fram till 1970-talet lagligt kunde nekas inträde till restauranger i USA. I dag är synen på sjukdom och funktionsnedsättning tack och lov en annan. Två framstående epilepsiforskare, Simon Shorvon (Storbritannien) och Dieter Schmidt (Tyskland), menar i sin bok "The end of epilepsy" (2016) att de attitydförändringar som ägt rum de senaste 40 åren mer än något annat förbättrat livet för personer med epilepsi. Än i dag kan dessa dock uppleva medicinskt omotiverade hinder, ofta till följd av omgivningens felaktiga uppfattningar om epilepsi. Världshälsoorganisationen (WHO) antog 2015 en resolution som uppmanar medlemsstaterna att förbättra sin epilepsisjukvård och reducera de negativa konsekvenserna av sjukdomen. Ett av de viktigaste inslagen i det arbetet är att öka allmänhetens kunskap om epilepsi.