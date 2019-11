För trettiofem år sedan, ungefär den här tiden på året, önskade sig min mamma Leonard Cohens nya album ”Various Positions” i julklapp.

När jag vaknade på juldagsmorgonen hörde jag hur hon spelade ”Dance me to the end of love” i vardagsrummet, på låg volym för att inte väcka oss andra. När den tog slut gick hon till grammofonen och lyfte nålen och så började den igen. När jag smög ner för trappan i radhuset så dansade hon till den. För sig själv, leende men med lite ledsna ögon dansade hon en vals för en.