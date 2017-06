”En sång kan få människor att vilja förändra världen”

Doreen Ndagire. Foto: Peo Bengtsson

”You don't have to live next to me, just give me my equality!” sjöng Nina Simone i låten ”Mississippi Goddam” 1964. Hon var redan en berömd sångerska, men detta var första gången hon med sin musik öppet kritiserade rasismen i USA och tydligt engagerade sig i medborgerliga rättigheter. Låten bojkottades i flera sydstater, och en radiokanal förstörde skivan och skickade demonstrativt tillbaka den till Simones bolag.

Detta är också en av låtarna som Doreen Ndagire valt att framföra i sin första egna föreställning, där hon kombinerar Nina Simones musik med aktivism i legendarens anda.

– Hennes musik är som ett soundtrack för en rörelse som befriar människor, och visar på musikens förmåga att bidra till social förändring, berättar den 22-åriga sångerskan.

– Att ha ett budskap och låta det genomsyra hela ens liv, det tycker jag är så vackert hos religiösa men också hos sådana som Nina Simone.

Förra året var något av ett genombrottsår för Doreen Ndagire. Hennes Simone-hyllning, som hon genomförde tillsammans med några vänner, sattes först upp som en konsertserie och framfördes sedan i bearbetad version under festivalen Urban Connection på Dansens hus i våras, tillsammans med franska dansaren Antoinette Gomis. Nu har Doreen Ndagire utsetts till en av Scenkonst Sörmlands unga svenska solister 2017 och kommer under sommaren att uppträda med Nina Simones musik på Gripsholm och Säfstaholm.

Men sången var inget hon hade med sig hemifrån. Det var först som 16-åring som hon ens började tänka på att sjunga.

– Jag gick på Internationella engelska gymnasiet där vi var uppdelade i hus, ungefär som i Harry Potter. I en skoltävling skulle mitt hus träna in en låt tillsammans, och jag fick ett soloparti. Jag skulle waila i slutet av Tina Turners ”Proud Mary” – och det var så sjukt kul!

Hon fortsatte till Tensta Gospel Choir, vilken gjort sig känd som plantskola för svenska sångerskor som Lykke Li, Linda Pira, Sabina Ddumba (aktuell i "Så mycket bättre") och Kristin Amparo. Men Doreen Ndagire tror inte att framgångskonceptet handlar om musiken i sig, utan om den gemenskap som finns i kören.

– Alla skriver under på kärlek och respekt. Vi jobbar utefter att budskapet och känslan är det viktigaste med sången. Att man bottnar i det man sjunger och hämtar kraft ur sitt eget liv, det berör folk.

Liksom för förebilden Nina Simone är kulturuttryck för Doreen Ndagire starkt förknippat med samhällsförändring – ”allt ifrån ett foto till en sång kan få människor att gå ihop och kräva förändring”. Hennes föreställning kom att handla särskilt om colorism, en term för hur rasism tar sig uttryck i icke-vita grupper, där de med ljusare hud betraktas och behandlas bättre. Ett ämne som hon menar ofta hamnar i skymundan av feminismen och antirasismen.

– Jag och mina vänner använde våra egna erfarenheter och betraktelser, och också tillfällen då vi själva utövat colorism. Vi läste upp kommentarer som vi fått höra, och kombinationen av det och Nina Simones musik blev väldigt stark.

Doreen Ndagire menar att ett problem när man ska diskutera den här typen av ämne är att de som samtalar har så olika referensramar och få gemensamma utgångspunkter, vilket gör att man istället för att faktiskt prata om ämnet fastnar i diskussioner om definitioner.

– Det var en sak jag ville med min föreställning: att låta historierna komma fram. Som att föräldrar kan säga till sina barn att ”sola inte, då blir du mörkare”, eller att man försöker hitta filter på Instagram som gör att hyn ser ljusare ut.

På slottskonserterna i sommar, där publiken vanligtvis brukar höra mer traditionell konstmusik, kommer hon att lägga mest fokus på musikinslagen.

– Men det kommer att vara lika politiskt. Jag censurerar inte, det gör jag aldrig.

I höst är Doreen Ndagire aktuell med ”Svaret”, en uppsättning tillsammans med dansarna Niki Tsappos och Imenella Mohamed, som sätts upp av Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby och i Skärholmen. Den kretsar kring svarta kvinnors existens, och vad denna får innebära.

– Att dela med mig av erfarenheter för att möjliggöra att taket höjs, det vill jag göra nu och till den dagen jag dör.