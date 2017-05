Statsminister Stefan Löfven (S) besökte Addis Abeba i januari 2015. Här i samtal med Etiopiens premiärminister Hailemariam Desalegn (till höger). Foto: JENNY PETERSSON / TT

Kolumn | Vänstern och rättvisan

Inget är så dött som socialdemokratin, om man får tro politikens patologer. Senast var det Harvardhistorikern Niall Ferguson som i Sunday Times (7/5) förkunnade att vänsterns kapitel i historiens bok var avslutat. I en essä i Foreign Affairs (25/4) skriver Harvardkollegan Pierpaolo Barbieri på samma tema, om ”implosionen i center-vänstern”.

Dödsattesterna kan tyckas prematura. Visst kan de senaste valutgångarna i en rad länder åberopas till vittnesbörd: Grekland, Spanien, Italien, Holland, det franska presidentvalet.

Sommarens parlamentsval i Storbritannien och höstens i Tyskland lär inte ändra bilden av socialdemokratins nedgång som samhällsförändrande kraft. Den har en lysande framtid bakom sig – i förra årtusendet. Bara åtta regeringschefer i Europa är socialdemokrater.

Det beror inte på bristande ledarskap utan på att den gamla koalitionen mellan vänsterns intellektuella elit och det arbetande folket har upplösts, menar Harvardisterna.

Anledningen stavas invandring och multikulturalism, det faktum att fördelningspolitiken fungerade som socialdemokratins kitt och kärna så länge den förbehölls en nationell industriarbetarklass.

I dag är det bara på första maj arbetarledarna, själva miljonärer, kan låtsas som om ekvationen fungerar.

Ja, nog har högerpopulismen i land efter land brutit de gamla partimönstren. Men forskarna verkar bortse från Sverige. Här har den starke mannen vid makten ändå räddat sitt parti från den internationella trenden; ännu stöds Stefan Löfven av en fjärdedel av väljarna. Ännu förmår LO att finansiera en stor maktapparat med jobb åt alla partilojala män och kvinnor.

Att statsministern bär en marskalkstav i sin ränsel på vandringen längs rättvisans väg kan inte ifrågasättas, om man tar del av hans insatser för de fattigaste i Afrika.

Det var under den nyblivne Afrikaspecialisten Löfvens tredje (!) besök på kort tid i diktaturen Etiopien som han visade statsmannatakter, i ett tal till församlade afrikanska ledare (30/1-16): ”Addis is becoming like a second home to me… Addis is an example for Africa… I am particularly happy to welcome the theme of the African Union, the African year of Human Rights.”

Att talskrivare får ihop beställd inställsamhet inför diktatorer är en sak. Det tvingar inte en regeringschef att yttra orden. Om man inte bedriver kampanj för egna politiska syften, vill säga – men var det värt en plats i FN:s säkerhetsråd att sälja sin själ så billigt?

Den 2 oktober 2016 mördade Etiopiens ”säkerhetsstyrkor” 150 oskyldiga kyrkobesökare i Bishoftu. Det är ett massmord som Löfven inte har hyllat Addis-regimen för; redan några månader tidigare hade Sverige intagit platsen i FN:s osäkerhetsråd och nu behöver Löfven inte bry sig om att Etiopien, en av våra stora biståndsmottagare, står på topplistan över ofria stater där tillståndet har försämrats.