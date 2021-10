Poptrion Saint Etienne gav nyligen ut sitt universellt hyllade tionde album ”I’ve been trying to tell you”, ett minnesexperiment där de skapade ett efterkonstruerat 1990-tal. Inte så som Saint Etienne egentligen lät då, utan hur man i dag tror att de lät.

Författaren och journalisten Michael Bracewell uppnår något jämförbart med sin nya bok ”Souvenir”. Bracewell väljer en tid och plats – det allra tidigaste 1980-talets London – där kulturen försökte skapa en retro-futuristisk alternativ framtid.