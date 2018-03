Elizabeth Bishop hade knappt lärt sig läsa innan hon fattade beslutet att bli poet. Det var upptäckten av språket som styrde in henne på författarbanan, även om det skulle bli en lång och krokig väg fram till publiceringen av den första diktsamlingen. Då hade hon hunnit fylla 35 år. Anledningen var en självkritik av ett extremt slag som ­tidigt fick henne att misströsta och krasst konstatera: "I’ve always felt that I’ve written poetry more by not writing it than writing it."