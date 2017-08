”En pågående reality show”.

TRump och Turnbull i maj Foto: Pablo Martinez Monsivais

Washington Post, tidningen vars Watergate-avslöjanden fällde president Richard Nixon, publicerade igår de kompletta utskrifterna av president Donald Trumps telefonsamtal med den mexikanske presidenten Enrique Peña Nieto och den australiensiske premiärministern Malcolm Turnbull.

Det finns två aspekter på dessa utskrifter. The Guardian sammanfattar i sin rubrik det ena: Leaked Trump transcripts show his incoherent, ill-informed narcissism (De läckta Trump-uskrifterna visar på hans osammanhängande, okunniga narcissism).

Det andra perspektivet finns exempelvis i Obamarådgivaren David Axelrods reaktion på Twitter:

Transcripts of @POTUS calls w/leaders of Mexico; Australia were embarrassing. Yet the leaking of them feels like a terrible precedent.

David Frum, inte heller någon vän av Trump, skriver på samma tema i The Atlantic::

Leaking the transcript of a presidential call to a foreign leader is unprecedented, shocking, and dangerous. It is vitally important that a president be able to speak confidentially—and perhaps even more important that foreign leaders understand that they can reply in confidence.

Frum är mycket upprörd över att denna typ av hemliga dokument läcker till media eftersom presidenten måste ha möjlighet att tala konfidentiellt – och än viktigare är det att de utländska ledare han talar med kan lita på att samtalen förblir hemliga.

Men Frum konstaterar också att ur ett nationellt säkerhetsperspektiv så avslöjar utskrifterna inga hemligheter utan bara att Trump är en arrogant stolle:

Best of all, from that same national-security point of view, the transcripts reveal Trump as an arrant fool without actually compromising any important U.S. national interest.

Det mest sannolika är enligt flera kommentatorer att läckan är ett nödrop inifrån administrationen:

It is quite possible that the leaker was motivated by anxiety about the national security implications of Trump’s erratic leadership – that the leak is a cry for help from inside the administration.

En av mina svenska läsare sammanfattar läget:

”En pågående reality show”.