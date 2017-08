Det är ingen slump att SVT drämmer till med kanalens största dramasatsning på många år samtidigt som det ryktas om att Netflix och HBO utvecklar dramaserier för den svenska marknaden.

Den 2 oktober får mustiga släktkrönikan ”Vår tid är nu” – ”om kärlek, konflikter och framtidshopp” – premiär, en samproduktion med Viaplay där vi ser bland andra Suzanne Reuter, Adam Lundgren, Hedda Stiernstedt och Peter Dalle i huvudrollerna. Projektet har lanserats med stort självförtroende och SVT beställde 20 avsnitt, alltså två säsonger som redan är inspelade, redan från början. Vanligast är att beställa en säsong åt gången.

Men redan denna vecka stillas dramasuget när den fjärde säsongen av ”Saltön” får premiär. Senare i höst väntar ”Jordskott II” och efter nyår får den fjärde och sista säsongen av succéserien ”Bron” premiär. Sofia Helin repriserar givetvis sin roll som Saga Norén.

Men årets mest efterlängtade serie är inte svensk: ”Top of the lake: China girl” är fortsättningen på Jane Campions originella kriminaldrama ”Top of the lake”. Denna gång får Elisabeth Moss sällskap av bland andra Nicole Kidman, Gwendoline Christie och svenske David Dencik.

I övrigt fyller SVT tablåerna med sådant trams som förut var reserverat reklamkanalerna men som numera även är förenligt med SVT:s syn på sitt publice service-uppdrag. Till exempel bjuds vi på ”Sveriges fetaste hundar”, ett bantningsprogram för alltför överviktiga fyrbeningar.

Mer djurfokus blir det i ”Köttets lustar” där Henrik Schyffert, själv jägare, av alla människor och oklar anledning ska ”lära känna ett djur, förstå det, och sedan döda och äta upp det”. Ett lika knasigt som infantilt SVT-grepp på ett egentligen intressant och engagerande ämne. Ett annat sätt att angripa det vore ju att lyfta fram någon som kan något om djuretik och vegetarianism, i stället för en överanvänd komiker som älskar att jaga.

Mer lättsam idiot-tv anas i nya lördagsunderhållningen ”Duellen” med Carolina Klüft och Micke Leijnegard, där lag ska gissa utgången i olika utmaningar (som: vem hugger ned tio träd snabbast – en skogsmaskin eller tio skogshuggare?). Och i kölvattnet av succén med ”Gift vid första ögonkastet” kommer en ny säsong av ”Tro, hopp och kärlek” med präster som söker partner, samt nytillskottet i genren: ”Första dejten”. En höst fylld av socialt obekväma situationer och, jodå, medveten lyteskomik.

Varför Erik Haag får fortsätt att leka mansbebis och avbryta experter i tv är givetvis en gåta. Men han och Lotta Lundgren är tillbaka med en ny programserie, denna gång ska de prova livet som emigranter i ”Erik och Lotta emigrerar”. Dumheterna försöker SVT väga upp med ”Fråga Lund” som ju fick ett blandat mottagande när det hade premiär förra året.

Höstens höjdpunkt är det som SVT är bäst på: reportage och dokumentärer. ”Helikopterrånet” är en ny true crime-satsning (också med tydlig Netflix-inspiration kan tänkas) och hyllade dokumentärer som ”I am not your negro”, ”Kim – den skalliga primadonnan” och ”Brev till en seriemördare” blir ljuspunkter i ett annars ganska deprimerande utbud.