Inget kommer vara sig likt. Allt kommer bli detsamma. Jag tänker på dessa ord när jag ska försöka beskriva vinvärlden efter covid-19. Och visst är det så: Vid varje kris tänker de flesta att ingenting blir som förr. Men ändå är vi samma människor. Under kriser tvingas man stanna upp och tänka till. Många nya idéer och affärsmodeller har fötts under tider när mycket stått på spel. Läget i vinvärlden just nu är kritiskt på många håll. Det handlar om enorma värden.

I Kalifornien är vinindustrin prioriterad – även om turism och gårdsförsäljning är nedstängd. Arbetet i vingårdar och vineri fortsätter nästan som vanligt. I Europa är det mer komplicerat. Restriktionerna gör det svårt att hålla igång arbetet i vingårdarna. Arbetet med finklippning och att binda ner vinrankorna blir lidande. Det påverkar kvaliteten för alla hantverksviner. Om nedstängningen i Italien, Spanien och Frankrike fortsätter in i sommaren kommer vissa producenter helt sonika hoppa över årets skörd. Bättre det än att göra ett dåligt vin.