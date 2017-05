Det var vid årets Met Gala som John Bouvier Kennedy Schlossberg uppmärksammades världen över. Alla undrade vem den stilige unga mannen vid sidan om Caroline Kennedy var. Det visade sig vara John F Kennedy och Jackie O’s enda dotterson. Här är fem saker att känna till om det unge stjärnskottet.

Jack med sin mamma, före detta ambassadör i Japan, och Michele Obama i Kyoto.

1. För drygt två år sedan gick han ut Yale med en examen i historia, med fokus på japansk historia. Inte så konstigt att han valde just Japan som fokus, med tanke på att hans mamma, Caroline, var amerikansk ambassadör i landet. På bilden ser vi honom tillsammans med mamma Caroline och Michelle Obama vid ett besök i Kyoto, 2015.

2. När Jack gick i åttonde klass var han med och startade välgörenhetsorganisationen Relight NY. En organisation som arbetade med att förse låginkomstagande familjer runt om New York med lågenergilampor.

Förra veckan gästade Jack och Caroline NBC Today för att prata politik och framtida planer.

3. Under tiden på Yale var Jack skribent för universitets tidning: The Yale Herald Paper. Sen dess har han skrivit för Time, The Washington Post och Politico.

4. En persons beskrivning på sociala medier kan avslöja en hel del om deras karaktär. Två saker vi såg från Schlossbergs Twitterbio var: ”Volunteer EMT and fisherman” – voluntärsjukvårdare och fiskare. För övrigt är han inte så aktiv på sociala medier, men det är säkert bara en tidsfråga innan det sker med tanke på hans framfart i rampljuset.

Vem är vem?

5. Tycker ni att Jack ser bekant ut? Kanske för att han är slående lik sin bortgångne farbror John F Kennedy Jr. Och han uppskattar jämförelsen. En nära vän familjen sa till People 2014 att han ”älskar att jämföras med honom”.

Kan det vara så att vi återigen kommer att få se en Kennedy ta plats i Vita huset? Vi väntar med spänning, men än så länge vet vi att Jack Schlossberg är ett namn att lägga på minnet.