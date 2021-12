2000-talet har sett inte mindre än tre olika versioner av den hoppande, schyssta kvartersfixaren Peter Parker alias Spider-Man: Tobey Maguire strax efter millennieskiftet, Andrew Garfield mellan 2012 och 2014, och så Tom Holland som dragit på sig de röda tajtsen minst en handfull gånger från 2015 och framåt. Hur vore det då att stoppa in alla tre i samma film? Japp, där är den publikfriande premissen för ”Spider-Man: No way home”, en film som tar vid direkt där förra filmen slutade med att Spider-Mans hemliga identitet röjdes.

Tillvaron suger nu således hårt för Parker – tv-programmet Daily Bugle pekar ut honom som mördare, nyhetshelikoptrar hovrar över hans och faster Mays hem och till råga på allt kommer varken Peter, bästisen Ned eller flickvännen MJ in på universitetet eftersom de är förknippade med för mycket farligheter, som det står i avslagsbrevet.