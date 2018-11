Denna understreckare publicerades ursprungligen den 9 maj 1954 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Att tillbringa över 20 timmar i veckan eller mera framför televisionsapparatens bildruta förefaller att vara ett ganska nonchalant sätt att använda sin sparsamma livstid, men fenomenet är ingalunda, som befolkningsundersökningar visat, ovanligt i effektivitetens hemland. Om televisionens snabba genombrott och dess återverkningar på skilda områden skriver dr Hakon Stangerup, som nyligen varit i tillfälle att på nära håll iaktta televisionsindustriens enorma utveckling fram till det allra sista bildskriket, färgtelevisionen – de rödhåriga stjärnornas eldorado.

Amerikansk familj framför tv-apparaten, 1954.

San Francisco, 1 april.

Man kan diskutera – och vi skandinaver gör det ju utan uppehåll – om televisionen är en fara eller ett framsteg. Men en sak står utanför all diskussion, och det är framtiden. En gång begynt kommer televisionen att gå sitt segertåg över världen, förr eller senare kommer alla att säga som amerikanerna i dag: "Vi är en nation av televisionister". I Amerika finns det i dag nära 30 miljoner televisionsmottagare; det betyder att så gott som alla hem, rika och fattiga, i städerna och på landsbygden, har sin televisionsapparat. Befolkningsundersökningar har visat, att en familj som skaffar sig televisionsapparat i varje fall första året efter förvärvet tillbringar mellan 20 och 22 timmar i veckan framför bildrutan. I genomsnitt uppgår tiden då man har sin apparat i gång till fyra timmar och femton minuter – varje kväll. Många barn ser dessutom television lördag och söndag eftermiddag. Det finns amerikanska skolbarn som sammanlagt sitter flera timmar framför televisionsapparaten än de tillbringar i skolan.

Det tjugonde århundradet har skänkt världen tre nya masspåverkningsmedel. Först kom filmen, tjugo år senare radion och om ytterligare tjugo år televisionen. Den sistnämnda uppstod genom att filmen och radion ingick äktenskap och fick ett barn: televisionen. Det skulle snart visa sig, att det var ett mycket tilltagset barn, som sedan sin födelse inte har gjort annat än vuxit sig stort och kraftigt och försökt tränga ut sina stackars föräldrar ur redet. En riktig gökunge.

Televisionen har för såväl radio som film medfört den hårdast tänkbara konkurrens. Värst har det gått ut över modern, om man nu vågar kalla radion så. Här i landet är det gammaldags att lyssna på radio – i varje fall på kvällarna. Våra mäktiga radioherrar och radiostjärnor i de nordiska länderna gjorde klokt i att börja fundera på någon lämplig övergångsprocedur, ty om de inte i rättan stund kan skapa om sig till televisionsmänniskor, blir de snarast utmanövrerade och skuffade åt sidan. En televisions- och radiokritiker Jack Gould (observera: först och främst televisionsjournalist, först i andra hand radioreferent) skrev nyligen om "the old forgotten medium of radio". Han hade – lika litet som andra – någon tröst att komma med för den gamla damen. Det händer att folk lyssnar på radio på dagarna, när TV-utsändningarna inte är så bra. Men på kvällarna? Nej. Om inte radion skall försvinna helt och hållet ur bilden (förlåt vitsen!), måste man vidta allvarliga åtgärder. Jack Gould menar, att det bara är en sak som är effektiv: enligt hans åsikt borde radiostationerna köpa tid av televisionsstationerna och annonsera sina program via dem – då kanske det kunde finnas en möjlighet att en och annan knäppte på sin radio. Ägget skall lära hönan, det välbärgade barnet understödja sin hunsade gamla mor.

Televisionens förhållande till filmen är inte mindre tyranniskt. Men här spelar också en rad andra faktorer in till skada för filmen. För att se film måste man förflytta sig utom hemmet, en operation som miljoner amerikaner i möjligaste mån söker undvika. USA är visserligen ett land, där en bil inte är en bil utan ett par skor. Men dessvärre finns det ingen plats att parkera alla de par skor som nationen åker omkring i. Det vanliga är att hustrun kör sin man till stationen i den förstad där de bor och till vilken överallt en utvandring äger rum från stadens centrum, precis som på alla andra håll i Europas stora städer och stadsområden. Från stationen tar mannen tåget in till centrum och från centrum en taxi till sitt kontor eller sin arbetsplats. Det tar ofta en och en halv à två timmar dit och lika lång tid hem. Väljer han i stället att köra bil in till staden, tar det i regel längre tid, och det kostar en massa pengar att parkera vagnen, om det över huvud taget är möjligt att finna någon parkeringsplats. Efter att ha använt all denna tid för att komma bort och hem, vill det allt till att programmet är lockande, om mannen skall kunna förmås till en ny tur in till staden för att gå på biograf.

Televisionen har haft den fördelen på sin sida, att den har fört bilden in i hemmet till den arbets- och trafiktrötte mannen. Följderna för biograferna har varit katastrofala. De små lokala filmteatrarna har på många håll måst stänga, därför att televisionen rent programmässigt konkurrerat ut dem, de stora centrala biograferna, som nog kunnat bjuda frestande program, har därmed inte förmått uppväga besväret med resan. Men trots allt har filmen jämfört med radion klarat sig bättre i konkurrensen med TV.. Det beror bland annat därpå att filmen har förnyat sig, har funnit nya vapen med vilka den återerövrat massornas gunst: de väldiga tekniska förbättringarna, som började med den tredimensionella filmen, fick ett första strålande genombrott med cinemascopefilmen och gjorde en äventyrlig kupp med cineramafilmen. Det nya ljudåtergivandet, som låter ljudet komma från den plats i bilden där det verkligen talas, den stora, buktande duken som samlar personerna och tingen på ett helt annat, mera levande sätt än de gammaldags "plana" filmerna, det storslagna färgåtergivandet och slutligen i cineramafilmen det plastiska miraklet, som ger åskådaren ett intryck av att ha livslevande, tredimensionella människor framför sig – allt detta bidrar till filmens nya genombrott. Det är en helt förvandlad film som under dessa år och månader håller på att växa fram. Aldous Huxley roade sig i "Brave New World" med att i framtidsvisioner skildra "känselfilmen"; när man tryckte på en knapp bredvid sin plats på biografen kunde man "känna" figurerna på duken. Cineramafilmen behöver inga känselknappar; massor av människor blir sjösjuka när de ser på, eller rättare sagt deltar i, en flygning över kontinenten eller halsbrytande akrobatkonster över Niagara via denna förbluffande film.

Kuriöst nog har konkurrensen från televisionen varit mindre kännbar för läsningen än för radion och filmen. För det första har televisionens genombrott till tiden sammanfallit med bokförsäljningens revolution och massornas tillgång till billiga böcker och till böcker överallt. För det andra har vissa program stimulerat till läsning, något som både förläggare och tidningsutgivare har kunnat konstatera. I många fall samarbetar tidningarna med televisionen, och detsamma gäller förläggarna. Av de undersökningar av läsvanorna som gjorts har dessutom framgått, att visserligen verkar anskaffandet av en televisionsapparat våldsamt nedsättande på läslusten, men det dröjer inte länge förrän den är på frammarsch igen. Också läsningen stimuleras därigenom att den är ett hemmafenomen. För övrigt utvisar siffrorna, att av de personer, som under sitt första "televisionsår" varit föremål för undersökning i New York-området, upphörde 49 procent i och med anskaffandet av en televisionsapparat helt och hållet att läsa, 16 procent läste mindre än förut och endast 35 procent förblev opåverkade i sina läsvanor. Men som sagt, efter det första året med nyhetens behag viker televisionen långsamt för läsningen igen.

Televisionen är emellertid inte hågad att retirera. Också där håller man på att tillgripa nya medel för att bevara och om möjligt utvidga sitt herravälde över sinnena. Det nya är colour television, färgtelevision. När den ordinära televisionen slog igenom 1946-47 och förvandlades från en dyr hobby till en prisbillig massartikel, började man experimentera med färgtelevision. Det mäktiga bolaget RCA – Radio Corporation of America – är det ledande på området, samma företag som på sin tid fick fram praktiska resultat av sina experiment med radion. Det kostade den gången bolaget 50 miljoner dollar. Experimenten med färgtelevision har tills vidare kostat 30, och man har nu nått därhän, att de första färgtelevisionsapparaterna finns att köpa och att man börjat leverera de första utsändningarna i färg, även om de tills vidare befinner sig på försöksstadiet.

Färgtelevision visades första gången för en offentlig krets av experter i slutet av 1953. Den väckte begeistring – och vild diskussion. Genom särskilt tillmötesgående från bolagets ledning bereddes artikelförfattaren tillfälle att övervara en av utsändningarna. Den försiggick, liksom de flesta televisionsutsändningarna, från en före detta teaterscen (ack, Thalia och tekniken!) med en teknisk apparatur som är betydligt mycket mera omfattande än för TV i svart och vitt. Scentaket var täckt av lampor, fotograferna och fotografledarna uppgick till ett sammanlagt antal av 75. RCA:s färgtelevision kan i svart och vitt mottas i de ordinära televisionsapparaterna men i färg endast i de härför konstruerade mottagarna. Vid den ifrågavarande utsändningen hade man tillfälle att jämföra med varandra dels föreställningen på scenen, dels bilden i en ordinär TV-mottagare och dels slutligen bilden i en färgtelevisionsmottagare. Märkligt nog blir de svart-vita bilderna i färgtelevisionsutsändningen tydligare än vid ordinär utsändning. Men uppmärksamheten inriktade sig naturligtvis först och främst på färgbilden. Den var förträfflig, med alldeles naturliga färger, djup och dimension. Tills vidare är bildrutan i en färgmottagare mindre än i en ordinär apparat, men det kommer att rättas till, säger, man inom några få månader. Ännu mera spännande är att färgtelevisionsbilden, i motsats till vanlig television, kommer att kunna förstoras och reflekteras på en bildruta i format som en mindre filmduk. Så har man alltså inom kort sin bio, med färgfilm och allt, inom det egna hemmets väggar. Den ljusstyrka som krävs för färgtelevision möjliggör nämligen en dylik projektion, vilket inte är fallet när det gäller vanlig TV.

Livet har sina poänger. Färgtelevisionen fordrar naturligtvis objekt i färg för att den skall komma till sin rätt. Är det bara gråväder man vill återge, så är det ju inte precis nödvändigt att anlita färgtelevision. Så kommer det sig att man inom denna nya TV-variant har kunnat konstatera en stor och oväntad efterfrågan på rödhåriga personer – rödhåriga med en viss bestämd nyans. De verkliga slagnumren hittills är en pojke på sju år, som behandlas med all den aktning och vördnad som tillkommer en stor stjärna, och en skådespelerska med en hårfärg som stämmer på pricken.

Inom RCA tror man fullt och fast, att färgtelevisionen kommer att segra och segra snabbt. Deras motståndare – till vilka naturligtvis i första rummet hör alla som är intresserade i den ordinära televisionen – gör gällande att den är för dyr i framställning och att den kommer att förbli det en lång tid framåt. En inspelningsapparat – en enda, och det behövs många – kostar 90 000 dollar. Produktionen är en tredjedel till så dyr som för ordinär TV, mottagarapparaterna kostar dubbelt mot dem som hittills använts. RCA-producenterna å sin sida säger, att liksom de på sin tid ledde radion till genombrott, kommer de att föra färgtelevisionen till seger. De har ingenting emot att än en gång satsa 30 miljoner dollar på experiment och propaganda. De räknar med att kunna sälja 75 000 färgmottagare 1954 och en miljon påföljande år. 1959 kommer 75 procent av TV-mottagarna i USA att vara färgmottagare – om man får tro ingenjörerna i RCA.

Till sin skandinaviska gäst säger de: Det är tur för Sverige, Norge och Finland, att man där ännu inte har satt i gång med television. Om man bara väntar ännu en liten tid, kan man där starta med färgtelevision direkt och behöver aldrig kassera tidigare anläggningar för television i svart och vitt. Danskarna däremot är det synd om, som redan börjat med den svart-vita televisionen; de riskerar att deras anläggningar blir föråldrade redan innan de kommit i gång!

Huruvida detta sista påstående är riktigt, kan jag naturligtvis inte yttra mig om. Men att televisionen hör framtiden till är visst och säkert. Och lika givet är att televisionen utgör både ett framsteg och en fara. Man ser det tydligare här än på något annat håll. Sedan några månader tillbaka pågår nämligen i USA en ivrig diskussion om kommersiell television och om något nytt som är på marsch: kulturell television – en åskådningsundervisning så god som någon om televisionen på ont och gott. Härom mera i en följande artikel.

